Cнегопад и штормовой ветер обрушились на Грецию

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Циклон "Элпис", который принес в Афины низкие температуры, сильный снегопад и штормовой ветер, обрушился на Грецию, сообщает телеканал "МИР24".

По сообщениям местных жителей, столько снега они в последний раз видели несколько десятилетий назад. В связи с непогодой все общеобразовательные школы перешли на онлайн-обучение. Национальная метеослужба призывает граждан ограничить поездки за рулем.

По прогнозам синоптиков, циклон "Элпис" будет хозяйничать в Греции до вторника.-0-