COVID-19: Берлин обвинил США в "пиратском" захвате масок

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Берлина обвинила США в "современном пиратстве" после того, как 200 тыс. медицинских масок, предназначавшихся для Германии, были переправлены в Америку, сообщает ВВС.

По словам главы Управления внутренних дел Берлина Андреаса Гизеля, партия масок американского производства, предназначавшаяся для полиции Берлина, была конфискована в Бангкоке и направлена обратно в США.

Американской корпорации 3M, которая производит эти маски, было запрещено экспортировать свою продукцию медицинского назначения в другие страны. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что по закону о производстве оборонной продукции он требует от американских компаний увеличения поставок медицинских товаров для удовлетворения нужд страны. "Эти товары срочно необходимы нам для внутреннего потребления. И мы должны их получить", - заявил Дональд Трамп.

По его словам, американские власти получили в свое распоряжение почти 200 тыс. респираторов N95, 130 тыс. хирургических масок и 600 тыс. перчаток. При этом он не уточнил, каким образом все это попало в руки американцев.

Андреас Гизель заявил, что перехват масок, предназначавшихся Берлину, по сути является "актом современного пиратства", и призвал администрацию Трампа придерживаться правил международной торговли. "С трансатлантическими партнерами так не поступают, - подчеркнул он, - даже во времена глобальных кризисов нельзя применять методы Дикого Запада".

Созвучные Андреасу Гизелю комментарии звучат и среди представителей других европейских стран, которые недовольны агрессивными закупками США.

Региональные руководители во Франции, к примеру, жалуются, что американцы перекупают у них из-под носа медицинские товары. Глава регионального совета Иль-де-Франс Валери Пекрессе сравнила битву за медицинские маски с охотой за сокровищами. "Я нашла партию масок, но американцы, - и здесь я говорю не об американском правительстве, - так вот, американцы нас обошли, они предложили в три раза больше и к тому же были готовы заплатить деньги вперед", - жалуется французский политик.

Между тем чиновник Министерства национальной безопасности США рассказал агентству Reuters на условиях анонимности, что американские компании и правительство платят намного выше рыночной цены за медицинские товары, приобретаемые за рубежом. Чиновник сказал, что США не остановятся до тех пор, пока у нас не будет всего с избытком, и такие закупки за рубежом, скорее всего, продлятся до конца августа.

Ранее Дональд Трамп рекомендовал не покупать и не носить специализированные медицинские маски, а сохранить их для медучреждений. Он также обратил внимание на добровольный характер исполнения рекомендаций по ношению масок и заявил, что сам не будет придерживаться их.-0-

Трамп объяснил отказ носить маску во время коронавируса Трамп рекомендовал не покупать и не носить специализированные медицинские маски, а сохранить их для медучреждений. Вместо этого посоветовал использовать обычные тканевые маски.