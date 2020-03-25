COVID-19: число заразившихся в мире за 6 дней удвоилось, несмотря на принятые меры

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на меры, предпринимаемые практически по всему миру для борьбы с распространением коронавируса нового типа, число зараженных продолжает быстро расти: за последние шесть дней оно практически удвоилось и превысило 403 тыс. человек. Зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. Вирус проник в более чем 150 государств, сообщает ТАСС.

Тем временем в Китае эпидемиологическая обстановка улучшилась настолько, что власти сочли возможным приступить к отмене действовавшего два месяца карантина в провинции Хубэй, где в конце прошлого года была зафиксирована первая вспышка коронавируса. Как сообщил Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР, за истекшие сутки в стране зафиксировано всего 47 новых случаев инфицирования, причем все они являются завозными.

Одной из наиболее неблагополучных остается ситуация в Италии, ставшей главным очагом коронавируса в Европе: как сообщили 24 марта итальянские власти, за сутки число умерших в стране от заболевания, вызываемого коронавирусом, и его последствий составило 743 человека. При этом в целом по стране темпы распространения инфекции продолжают немного снижаться. С 10 марта по всей Италии введены жесткий карантин и ограничения на передвижение населения. Срок их действия, который пока рассчитан до 3 апреля, будет продлен.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано уже свыше 53 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 696 человек. Более 50% случаев приходятся на штаты Нью-Йорк, Вашингтон и Калифорния. Вместе с тем президент США Дональд Трамп подтвердил желание возобновить к пасхальным праздникам, приходящимся на 12 апреля, хотя бы частично работу частного сектора США. По его мнению, отмена санитарных ограничений в США в связи с распространением нового коронавируса может начаться с Техаса и Среднего Запада.

Такого же мнения придерживается президент Бразилии Жаир Болсонару, который назвал неоправданными решения региональных и местных властей страны о введении карантинных мер и ограничений на работу отдельных секторов экономики в связи с эпидемией коронавируса. На данный момент число инфицированных составляет в Бразилии около 2,2 тыс. человек, 46 заболевших умерли. По словам Болсонару, вирус представляет опасность только для людей старше 60 лет, а летальные случаи у здоровых пациентов младше 40 являются редкими. Президент предположил, что большинство населения в случае заражения даже не заметит этого.

В то же время в Индии были приняты первые в истории страны беспрецедентные меры по закрытию государства. Премьер-министр Нарендра Моди заявил, что, поскольку пока лекарства от коронавируса нет, изоляция - единственный способ борьбы с ним. Моди призвал к самоизоляции на 21 день жителей каждого штата, округа и деревни.-0-