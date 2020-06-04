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04 июня 2020, 12:17

COVID-19 и пандемия бедности: в ЕС обездоленным выдают продукты и обещают продлить контракты

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Фото из архива
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4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия нанесла беспрецедентный удар по мировой экономике, первыми масштабы спада почувствовали самые уязвимые группы населения, те, кто тяжело жил и до кризиса, сообщает Euronews.

Жизнь самых малообеспеченных - это череда ограничений. Вы попадаете в категорию "уязвимых", если не можете платить аренду и коммунальные платежи, отапливать дом, регулярно вводить в рацион качественный белок - рыбу и мясо, позволить себе недельный отпуск, иметь машину, бытовую технику, телевизор, оплачивать телефон.

Для зачисления в группу риска достаточно четырех условий из шести перечисленных. В 2019 году более 5,5% населения ЕС, или 24 млн человек, жили именно так.

Прогнозируется, что пандемия коронавируса значительно увеличит армию обездоленных. Риск особенно высок для молодежи, людей с низким уровнем образования и семей с одним родителем, особенно если единственный взрослый - женщина.

По итогам прошлого года самый высокий процент обездоленных был зафиксирован в Болгарии (19,9%), Греции (15,9%) и Румынии(12,6%).

Помощь на местах

Европейский фонд помощи наиболее обездоленным (FEAD) был создан для системной поддержки уязвимых слоев населения. Бюджет почти в 4 млрд евро предназначен для выделения базовой продовольственной или материальной помощи, организации бесплатного питания.

Например, в Португалии, стране, которая годами боролась с финансовым кризисом, в группе риска по критерию бедности и социальной изоляции находятся свыше 2 млн человек. Облегчить участь нуждающихся в Лиссабоне пытается благотворительная ассоциация Casa da Misericordiа. Несмотря на строгий санитарный режим, она продолжает раздавать сбалансированные продуктовые наборы для самых обездоленных.

Каждый месяц этим пользуются 1,2 тыс. семей. Среди получателей - Сандра, бухгалтер, безработная вот уже год. "Для меня помощь очень важна, так как многие вещи я не могу купить сама. К примеру, молоко - его мне не хватает. А теперь у меня есть две шестилитровые упаковки. То, что мне удается сэкономить на еде, я перераспределяю на оплату коммунальных счетов", - рассказывает женщина.

Продуктовые наборы, которые получает Сандра, финансируются по линии Европейского фонда помощи обездоленным. В Португалии на поддержку уязвимых групп населения выделяются 177 млн евро - это и продукты, и материальная помощь.

Между тем МВФ прогнозирует для Португалии удвоение показателя безработицы в 2020 году, речь идет о потере десятков тысяч рабочих мест. Среди получателей продуктов - пара, сама недавно занимавшаяся благотворительностью. В пандемию супруги потеряли 80% дохода. "Единственное, в чем мы можем быть уверены сегодня, - это сохранившиеся 20% моего оклада и продуктовые наборы, - говорит женщина на условиях анонимности. - Благодаря продуктовым наборам мы сводим концы с концами".

За время карантина в ассоциации Casa da Misericordiа уже отметили 15-процентное увеличение числа заявок на предоставление помощи: по наблюдениям волонтеров, больше всего сегодня страдают работники, не имевшие стабильных контрактов.

"Мы видим самых разных людей, но главным образом среди наших получателей - те, кто в одночасье потерял работу в кризис. Мы ожидаем 50-процентного роста спроса на продуктовые корзины в ближайшее время. Мы сегодня находимся в переходном периоде, стараемся нащупать почву, адаптироваться, наладить логистику, убедиться, что хватит складских помещений. У нашей ассоциации есть своя инфраструктура, запасы, очень помогает партнерство с европейскими фондами - сейчас мы все сообща прилагаем финансовые усилия", - рассказала координатор ассоциации Сусанна Феррейра.

Схемы защиты от бедности

О том, какие меры может принять ЕС в краткосрочной и долгосрочной перспективе, чтобы защитить своих граждан от бедности, рассказала Euronews президент Фонда европейских прогрессивных исследований Мария Жоао Родригес: "Позвольте мне сосредоточиться на целевой группе, которую вы упомянули, - это молодежь. У многих молодых есть работа, но речь идет о малооплачиваемых нестабильных контрактах. Для нас важно убедиться, что краткосрочные контракты молодых сейчас, в кризис, будут продлены.

Еще вы упомянули неполные семьи. Там перед взрослым стоит дилемма - идти на работу и оставлять детей одних дома, либо остаться с детьми, но потерять заработок. Нам необходимо пересмотреть условия увольнения одиноких родителей, чтобы они не столкнулись с этим ужасным выбором!"

Мария Жоао Родригес также отметила, что в Евросоюзе необходимо обеспечить универсальную защиту от бедности: "Мы должны убедиться, что малые и средние предприятия получат прямую финансовую поддержку, чтобы выжить, перезапустить свою деятельность. Мы должны гарантировать повсеместные схемы минимального дохода, чтобы обеспечить универсальную защиту от бедности в ЕС. Эти виды помощи будут эффективны только в том случае, если за ними - не большой объем заемных средств, но и гранты. Я думаю, сегодня настал исторический момент, когда европейцы должны принять важнейшие решения на будущее".-0-

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