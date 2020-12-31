COVID-19 перевернул мировую экономику в 2020 году - Reuters

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В начале 2020 года мировая экономика отметила 10-й год непрерывного роста, и большинство экономистов и финансовых чиновников ожидали, что этот тренд сохранится в течение многих лет. Однако COVID-19, впервые обнаруженный в Китае в декабре 2019 года, быстро распространился по всему миру, разбив все ожидания и вызвав самую глубокую рецессию за многие десятилетия, сообщает Reuters.

По оценкам Международного валютного фонда, мировая экономика в этом году сократилась на 4,4%. Для сравнения, в 2009 году, когда мир последний раз сталкивался с финансовым кризисом, мировая экономика сократилась всего на 0,1%.

Закрытие предприятий и малого бизнеса по распоряжению правительств во многих странах спровоцировало волну безработицы, которой не было со времен Великой депрессии. Тем не менее уровень безработицы сильно различается в разных странах.

Так, в Китае вспышка COVID-19 была эффективно подавлена с помощью строгих, но относительно непродолжительных блокировок, что позволило сохранить низкий уровень безработицы. В других странах, например в Германии, пришлось задействовать механизмы по выплате зарплат фактически неработающим гражданам, что потребовало колоссальных вливаний со стороны государства.

В таких странах, как Бразилия и Соединенные Штаты, неконтролируемое распространение вируса привело к рекордному сокращению рабочих мест. Только в марте и апреле около 22 млн человек в Соединенных Штатах потеряли работу, а уровень безработицы подскочил почти до 15%.

Большинство экономистов ожидает, что рынку труда понадобится год или даже больше, чтобы вернуться к уровню до пандемии коронавируса.

Пандемия нанесла серьезный удар по мировой торговле: в марте и апреле объемы экспорта резко упали до самого низкого уровня почти за десятилетие. Восстановление происходило в основном за счет Китая, который стоит особняком среди крупных экономик, демонстрируя рост экспорта в годовом исчислении.

Беспрецедентные программы государственного стимулирования смягчили ущерб для многих экономик, но в то же время увеличили глобальный суверенный долг. Это в свою очередь может стать причиной нового финансового кризиса в мире, считают эксперты.

Положительным моментом в уходящем году можно назвать рост розничной торговли. Люди сократили свои расходы в таких отраслях, как транспорт, сфера услуг и досуга. Однако потребители больше тратили денег на дорогостоящие товары, такие как автомобили и предметы домашнего обихода. В результате розничные продажи во многих странах выросли в годовом исчислении, в некоторых случаях больше, чем они были в 2019 году.-0-