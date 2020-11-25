COVID-19 стал наиболее частой причиной смертей в ЕС на прошлой неделе

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На прошлой неделе вызываемая коронавирусом пневмония являлась наиболее частой причиной смертей в странах ЕС. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время заседания Европарламента, сообщает Deutsche Welle.

В среднем от COVID-19 каждый день умирали почти 3 тыс. человек, сообщила Урсула фон дер Ляйен.

Вместе с тем глава Еврокомиссии заявила о надежде на изменение ситуации. В частности, она сообщила, что ЕС на данный момент подписал договоры о поставках вакцины от коронавируса с шестью производителями. Первые европейцы могут получить прививки уже в декабре.

Урсула фон дер Ляйен также предостерегла от слишком быстрого ослабления мер карантина, поскольку это может привести к третьей волне эпидемии, сообщает Reuters.

"Я знаю, что владельцы магазинов, бармены и официанты в ресторанах хотят снятия ограничений. Но мы должны извлечь уроки из ситуации, которая сложилась летом, и не повторять одни и те же ошибки. Слишком быстрое расслабление - риск третьей волны после Рождества", - сказала глава Еврокомиссии.

С начала пандемии COVID-19 заразились более 60 млн жителей планеты. К настоящему времени, по данным портала Worldometers, скончались свыше 1,4 млн человек. Побороть инфекцию удалось более 41,5 млн пациентов.-0-