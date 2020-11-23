COVID-19 в Европе идет на спад, карантин могут ослабить

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ряде европейских стран заболеваемость коронавирусом пошла на спад. В преддверии Рождества и Нового года некоторые страны готовятся ослабить санитарные ограничения, сообщает ТАСС.

Значительно снижается заболеваемость в Бельгии (3,2 тыс. за минувшие сутки против максимальных осенью 23,9 тыс.), Нидерландах (5,4 тыс. против 11,1 тыс.), Польше (18,5 тыс. против 28 тыс.), Франции (13,2 тыс. против 88,8 тыс.) и Чехии (1,5 тыс. против 15,7 тыс.).

Суточный прирост в Великобритании (18,6 тыс.), Германии (11 тыс.), Испании (15 тыс.) и Италии (37,2 тыс.) также снижается, хотя и остается значительно выше максимумов весенней вспышки.

Европейские страны занимают половину мест в первой десятке стран мира с наибольшим числом заразившихся: Франция (2,14 млн инфицированных) находится на четвертой строчке, за ней следуют Россия (2,11 млн), Испания (1,56 млн), Великобритания (1,51 млн) и Италия (1,4 млн).

Смертность из-за коронавируса в странах Европы также высокая: в Бельгии на 1 млн населения приходится более 1,3 тыс. умерших, в Испании - 911, в Италии - 825, в Великобритании - 809, во Франции – 746, в России - 248.

Власти большинства европейских стран рассчитывают при улучшении обстановки снять или ослабить часть ограничений уже к рождественским каникулам - концу декабря.

Так, в Чехии комендантский час будет начинаться позже на два часа - в 23.00. На улицах будет разрешена торговля традиционными рождественскими украшениями и подарками при большем числе посетителей. Однако заведения общепита, школы, спортивные и культурные объекты, как и большинство магазинов, останутся закрытыми.

В Польше с 28 ноября вновь заработают магазины и торговые центры, но при ограниченном числе посетителей. Остальные же заведения откроются не раньше Рождества.

В Великобритании, по предварительным данным, карантин не будет продлен после 2 декабря. Однако на смену ему придет трехступенчатая система локальных ограничений.

В Германии канцлер Ангела Меркель рассматривает возможность выполнить свое обещание и "спасти Рождество", значительно ослабив карантин, но исходит из необходимости после праздников вновь его серьезно ужесточить.

По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в Европе с начала пандемии коронавирусом заразились 16,9 млн человек, 375,7 тыс. умерли.-0-