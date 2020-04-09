COVID-19 в европейском регионе ВОЗ: есть обнадеживающие сигналы, но ситуация по-прежнему тревожная

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Европейском регионе ВОЗ по состоянию на 8 апреля зарегистрировано 687 236 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, а 52 824 человека уже умерли. Это почти половина всех случаев в глобальном масштабе, сообщает Центр новостей ООН со ссылкой на директора регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.

США, которые также относятся к Европейскому региону ВОЗ, сегодня лидируют по масштабам заражения, за ними следуют Испания, Италия, Германия, Франция, Великобритания, Турция и Швейцария. По словам Ханса Клюге, в некоторых европейских странах, где наблюдалась внутренняя передача COVID-19, появляются признаки замедления роста новых случаев заражения коронавирусом. В других же либо происходит стремительное увеличение числа новых случаев, либо новая вспышка. В Турции идет стремительное распространение эпидемии, причем 60% заражений - в Стамбуле. Растет число инфицированных в Израиле, Украине, Бельгии и Норвегии. А в Швеции зарегистрирована новая вспышка.

При этом, хотя Испания обогнала Италию по числу зараженных коронавирусом, темпы увеличения их числа, похоже, замедлились, так же, как и рост смертности. Судя по всему, и в Италии распространение вируса значительно затормозилось.

Сокращается количество новых случаев в Германии, стабилизируется ситуация и в других странах, включая Австрию, Нидерланды и Швейцарию.

Говоря об этих двух различных тенденциях, Ханс Клюге отметил: "Мы знаем, что и там, и там вирус ведет себя одинаково, так что все лучше понимаем, как его можно контролировать". Например, уже ясно, что инфекция возникает у людей всех возрастных групп, хотя наиболее тяжелые случаи встречаются преимущественно среди пожилых людей.

"Притом, что вероятность осложнений выше всего у взрослых старше 60 лет, недавние смерти пятилетнего ребенка в Великобритании и подростка в Бельгии говорят о том, что в редких случаях болезнь может оказаться смертельной для детей и молодых людей", - заметил глава Европейского бюро ВОЗ. Он добавил, что большинство случаев протекает в мягкой форме, но все же в 40% случаев требуется госпитализация, а 5% больных оказываются в палатах интенсивной терапии".

Среди умерших 95% составляют люди старше 60 лет, причем две трети из них - мужчины. Большинство страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом.

"Наши знания о вирусе и некоторые позитивные сигналы из ряда стран не означают победы", - подчеркнул Ханс Клюге. Как раз сейчас нужно не ослаблять хватку, а, наоборот, удвоить и утроить наши усилия во всех странах и во всех регионах.

"Любые изменения нашей стратегии, ослабление режима карантина или социальной дистанции должны быть очень тщательно обдуманы, - подчеркнул глава Европейского бюро ВОЗ. - Это можно сделать только в том случае, когда мы абсолютно уверены, где сосредоточен вирус и насколько успешно с ним справляются службы здравоохранения". Для того чтобы подавить передачу инфекции, необходимо продолжать широкомасштабное тестирование, изоляцию и отслеживание контактов и готовиться к тому моменту, когда постепенно начнут ослаблять ограничения, связанные с общением людей. "Это чрезвычайно важно", - добавил он.

Ханс Клюге сообщил, что ВОЗ оказывает поддержку странам, находящимся на разных этапах эпидемии. Например, на днях команда экспертов ВОЗ прибыла в Беларусь, чтобы помочь стране дать отпор COVID-19.-0-