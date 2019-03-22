Cтраны ЕС единогласно одобрили отсрочку Brexit

22 марта, Брюссель /БЕЛТА - ТАСС/. Все 27 глав государств и правительств остающихся в ЕС стран приняли на саммите Евросоюза единогласное решение об отсрочке даты выхода Великобритании из ЕС (Brexit) на основании двух возможных сценариев. Об этом сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам первого дня саммита.

"Brexit будет отложен до 22 мая при условии, что британский парламент одобрит до конца марта соглашение о выходе, или до 12 апреля, если это соглашение одобрено не будет", - заявил Дональд Туск. Об этом же сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц.

По словам Туска, за вечер он несколько раз встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, "чтобы убедиться, что Великобритания принимает наши сценарии отсрочки". "И я рад сообщить, что мы достигли соглашения, она приняла их", - сказал он.

Согласно итоговому документу саммита "если соглашение о выходе не будет одобрено Палатой общин британского парламента на следующей неделе, Европейский совет (саммит ЕС) согласен на отсрочку до 12 апреля 2019 года и ожидает, что Соединенное Королевство проинформирует Европейский совет до этого дня о своем видении дальнейшего движения вперед".

Как пояснил Туск, Великобритания в этом случае может предпочесть выход без соглашения, запрос длительной отсрочки или отказ от Brexit. На итоговой пресс-конференции глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава Евросовета Дональд Туск не смогли ответить на вопрос, как долго может продолжаться "длительная отсрочка". "До самого конца", - сказал Юнкер.

В соответствии с итоговым документом "текст соглашения о выходе Великобритании, согласованный Евросоюзом и Соединенным Королевством в ноябре 2018 года, не может быть изменен". Кроме того, любая "односторонняя декларация или любой другой акт (которым британский парламент может сопроводить решение об утверждении соглашения о выходе. - Прим. ТАСС) не могут противоречить духу и букве соглашения о выходе". Саммит ЕС также призвал продолжать подготовку экстренных мер на случай выхода Великобритании из ЕС без соглашения. Новый экстренный саммит ЕС "может быть созван в любой момент" для принятия дальнейших решений по Brexit.-0-