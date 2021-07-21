Дагестан ввел обязательную вакцинацию для работников торговли и транспорта

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республике Дагестан введена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан, работающих в сферах услуг, перевозок и ряде других отраслей, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача по региону Николая Павлова, сообщает ТАСС.
"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям: работающим в организациях, осуществляющим деятельность в сфере здравоохранения, образования, торговли, общественного питания, салонов красоты, транспорта общего пользования", - говорится в документе.
Отмечается, что эта мера введена из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в регионе.-0-