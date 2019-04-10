Далай-ламу госпитализировали

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV был госпитализирован в Индии, сообщил телеканал
Далай-лама был помещен в частную больницу в Нью-Дели с инфекцией грудной клетки. "Его святейшество испытывал некоторый дискомфорт сегодня утром в Дхарамсале. В качестве меры предосторожности мы приехали в Дели", - сказал его личный секретарь Тензин Таклха.
Несколько дней 83-летний Далай-лама проведет в больнице.-0-
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