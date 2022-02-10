Дальнобойщики в США намерены блокировать дороги в знак протеста против обязательной вакцинации

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США предупредило правоохранительные органы о возможных протестах, подобных тем, что были в Канаде, против обязательной вакцинации от нового коронавируса. Об этом сообщила газета The Hill.
"МВБ получило сообщения, что водители грузовиков потенциально планируют блокировать дороги в крупных мегаполисах США в знак протеста среди прочего против требований о вакцинации. Конвой, возможно, отправится в Калифорнию в середине февраля, что может повлиять на проведение Суперкубка, запланированного на 13 февраля, и обращение к Конгрессу США, запланированное на 1 марта", - говорится в служебной записке Министерства внутренней безопасности США, предоставленной в правоохранительные органы.
Протесты в Канаде создали огромную политическую проблему для премьер-министра Джастина Трюдо и вскоре могут стать проблемой для президента Джо Байдена.
В течение последних двух недель протесты в Оттаве привели к перекрытию движения и вызвали раздражение граждан столицы Канады. Дальнобойщики в гневе сигналят, сообщая о требованиях для водителей грузовиков быть полностью вакцинированными, чтобы получить разрешение на въезд в Канаду. Это требование поддержало также правительство США.
"Протесты стали рассматриваться как отражение усталости от пандемических ограничений, существующих во всем мире и представляющих угрозу для правительств. Усталость от пандемии рассматривалась как фактор низкого рейтинга одобрения Байдена и мрачных перспектив демократов в промежуточных выборах этого года", - отмечает издание.
Неясно, насколько серьезны планы аналогичной акции протеста в США, хотя дальнобойщики объявили о планах в социальных сетях, поскольку протесты в Канаде привлекают все больше внимания.-0-