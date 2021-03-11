Дания, Норвегия и Италия прекратили вакцинацию препаратом AstraZeneca

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дании приостановлена вакцинация от COVID-19 с применением препарата шведско-британского концерна AstraZeneca и Оксфордского университета, сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle.

Датские органы здравоохранения объяснили решение возможными побочными действиями вакцины, в частности сообщениями о "тяжелых случаях образования тромбов". В то же время прямая взаимосвязь прививки и таких случаев до сих пор не доказана.

Как сообщает ТАСС, вслед за Данией вакцинацию препаратом AstraZeneca остановили Норвегия и Италия.

"Из-за сообщения о смертельном случае в Дании вследствие образования тромба после введения вакцины AstraZeneca Норвегия приняла решение приостановить вакцинацию этим препаратом", - говорится в сообщении Норвежского института здравоохранения. До сих пор вакцину от AstraZeneca в Норвегии получили почти 122 тыс. человек. "Мы просим тех, кто был привит, не волноваться без причины. Если окажется, что между препаратом и образованием тромбов есть связь, то это будет очень редким (побочным) эффектом", - указал институт.

Итальянское агентство по лекарствам запретило использование партии данной вакцины по всей стране.

Ранее в Австрии была заблокирована партия AstraZeneca после того, как 49-летняя медсестра скончалась через 10 дней после вакцинации из-за тяжелых нарушений свертываемости крови, а ее коллега была госпитализирована с тромбоэмболией легочной артерии. После этого применение партии AstraZeneca также заблокировала Эстония.

Как сообщило испанское агентство EFE, Европейское агентство лекарственных средств изучает сообщения об образовании тромбов у привившихся вакциной AstraZeneca в нескольких европейских странах.-0-