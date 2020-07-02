Дания открывает границы для стран дальнего зарубежья

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дания после улучшения ситуации с распространением коронавируса открывает границы для граждан дальнего зарубежья - Австралии, Канады, Новой Зеландии, Таиланда, Южной Кореи и Японии. Об этом 2 июля сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел королевства.

Теперь туристы из этих стран могут беспрепятственно приезжать в Данию, но рекомендации для датских граждан в отношении поездок в эти государства остаются прежними. МИД не рекомендует датчанам отправляться без крайней необходимости за пределы Европы или в шесть европейских стран - Великобританию, Ирландию, Мальту, Португалию, Румынию и Швецию.

Для стран Европы рекомендации обновляются каждую неделю по четвергам.

30 июня Совет ЕС внес изменения в отношении 14 стран. Государствам ЕС теперь можно принимать туристов из Алжира, Австралии, Грузии, Канады, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Таиланда, Туниса, Уругвая, Черногории, Южной Кореи и Японии. Общим для этих стран является изменение цвета эпидемиологической угрозы на желтый. Если во время нахождения в какой-то из них угроза снова станет красного цвета, всем датским гражданам рекомендовано немедленно вернуться на родину и пройти тест на COVID-19.-0-