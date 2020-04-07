Дания смягчает вызванные коронавирусом ограничения

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дания ослабляет карантин, с 15 апреля вновь заработают детсады и начальные школы, сообщает Deutsche Welle.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о постепенном смягчении ограничительных мер, введенных для сдерживания пандемии COVID-19.
Эксперты в области здравоохранения считают подобный шаг "разумным и оправданным", отметила она. При этом глава датского правительства напомнила о необходимых мерах предосторожности.
Однако бары, рестораны, дискотеки, парикмахерские, массажные салоны и торговые центры пока останутся закрытыми. Кроме того, жителям королевства по-прежнему запрещено собираться группами более 10 человек. Школьники старших классов смогут вернуться в классы с 10 мая.
По официальным данным, в Дании (включая автономии - Фарерские острова и Гренландию) на вечер 6 апреля выявлено более 4,8 тыс. заражений коронавирусом и 187 смертей.-0-