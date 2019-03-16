Данные бортового самописца разбившегося в Эфиопии Boeing успешно извлечены

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты, расследующие обстоятельства крушения пассажирского Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, успешно извлекли данные одного из бортовых самописцев, обнаруженных на месте катастрофы. Об этом сообщил в субботу ТАСС со ссылкой на французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA).

"Данные речевого самописца (CVR) были успешно извлечены BEA и переданы эфиопской команде следователей", - сообщила организация в своем Twitter. Бюро подчеркивает, что пока не ознакомилось с аудиозаписями.

"Технические работы по расшифровке цифрового самописца параметров полета (FDR) продолжатся завтра утром", - информировало BEA.

Ранее бюро сообщало о том, что в четверг цифровой самописец параметров полета и речевой самописец были доставлены во Францию для проведения экспертизы. За день до этого германская Федеральная служба расследования авиационных происшествий отказалась принять для изучения черные ящики разбившегося лайнера, сославшись на отсутствие необходимых технических возможностей.

10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, находившиеся на его борту 157 человек погибли. На месте крушения были найдены оба черных ящика самолета. 29 октября прошлого года лайнер аналогичной модели компании Lion Air разбился в Индонезии, 189 его пассажиров и членов экипажа погибли. После происшествий эксплуатация Boeing 737 MAX приостановлена во многих странах.-0-

Пассажирский самолет разбился в Эфиопии Известно, что в момент крушения на борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. В письменном подтверждении представителя компании сказано, что катастрофа произошла в 08.44 по местному времени.