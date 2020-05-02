Дарига Назарбаева сложила полномочия депутата и спикера Сената Казахстана

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дарига Назарбаева сложила полномочия депутата и спикера Сената (верхней палаты парламента) Казахстана, сообщает ТАСС.

Указ о прекращении депутатских полномочий Дариги Назарбаевой подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. "Выражаю благодарность Дариге Назарбаевой за активную и плодотворную работу в качестве председателя Сената парламента Республики Казахстан", - отметил Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.

Прекращение полномочий депутата верхней палаты парламента Казахстана Дариги Назарбаевой означает ее автоматический уход с поста председателя Сената, пояснил казахстанский политолог Данияр Ашимбаев. Он отметил, что в Сенате в настоящее время возникли две вакансии депутатов, которых назначает глава государства, и их кандидатуры могут быть предложены на пост председателя верхней палаты парламента. При этом, по мнению специалиста, на столь высокий пост могут претендовать только политические тяжеловесы.

"Если Сенат соберется в понедельник (4 мая) или вторник (5 мая), то из числа действующих депутатов или тех, кто будет назначен президентом (а сейчас две вакансии в Сенате возникло), глава государства, согласно Конституции, предложит кандидатуру на пост председателя Сената. Сенат изберет нового председателя палаты по предложению президента", - разъяснил политолог.-0-