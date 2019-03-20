Даригу Назарбаеву избрали председателем Сената парламента Казахстана

20 марта, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Даригу Назарбаеву путем тайного голосования избрали председателем Сената парламента Республики Казахстан.

"Мы с особенными чувствами приветствуем предложение по избранию председателем Сената парламента кандидатуру Дариги Нурсултановны Назарбаевой, поскольку не один год мы бок о бок и в рабочих группах, и на заседаниях комитета, и в кулуарах. Мы точно знаем, что Дарига Нурсултановна - истинный патриот своей страны, что она использует свои разносторонние глубокие знания на благо правильного законодательства во имя развития нашей страны и во имя народа", - сказала сенатор Бырганым Айтимова.

Ранее эту должность занимал Касым-Жомарт Токаев, который 20 марта вступил в должность временного исполняющего обязанности Президента Казахстана, после того как Нурсултан Назарбаев 19 марта во время обращения к народу страны по республиканским телеканалам заявил о сложении своих полномочий.-0-