Датский художник присвоил деньги музея и назвал это искусством

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Датский художник присвоил 534 тыс. крон ($84 тыс.) наличными, которые он получил от музея для использования при создании произведения искусства, сообщает Bloomberg.

Йенс Хаанинг договорился с музеем Kunsten, что одолжит деньги для воспроизведения своей более ранней работы, состоящей из двух стеклянных рам с датскими кронами и евро. Инсталляция отображала годовые доходы австрийцев и датчан.

Когда в музее открылb коробку, отправленную Хаанингом, то обнаружили в ней только рамы. Название инсталляции также было другим. Теперь она называлась "Бери деньги и беги".

"Произведение искусства в том, что я взял их деньги", - сказал художник телеканалу DR.

Представители музея требуют, чтобы Хаанинг вернул деньги, и намереваются обратиться в полицию, если он не сделает этого до конца января, когда выставка будет закрыта.-0-