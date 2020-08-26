Давосский форум перенесли на лето 2021 года

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия коронавируса побудила Всемирный экономический форум (ВЭФ) перенести свое ежегодное заседание с зимы на лето 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из штаб-квартиры ВЭФ.

"Это решение не было легким, поскольку срочно необходимо, чтобы мировые лидеры собрались для определения совместного пути к восстановлению и выработке "Большой перезагрузки" в эпоху после заболевания COVID-19", - заявил исполнительный директор ВЭФ Эдриан Монк. Сославшись на экспертов, он пояснил, что нет возможности безопасно провести форум в Давосе в январе.

Эдриан Монк также сообщил, что ВЭФ, начиная с 25 января, проведет в цифровом формате мероприятие высокого уровня "Давосские диалоги", на котором ключевые глобальные лидеры поделятся своими взглядами на состояние мира в 2021 году.

ВЭФ - швейцарская неправительственная организация. Она проводит ежегодно в Давосе встречи с участием ведущих руководителей бизнеса, политических лидеров и видных экспертов в различных сферах деятельности. Членами ВЭФ являются около 1000 крупных компаний и организаций.-0-