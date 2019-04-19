Дебаты кандидатов в президенты Украины начались на киевском стадионе "Олимпийский"

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На киевском стадионе "Олимпийский" начались дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, сообщает УКРИНФОРМ.

Трибуны стадиона могут вместить более 70 тыс. зрителей, однако сейчас они полностью не заполнены. Первым слово было предоставлено Владимиру Зеленскому, который стал победителем первого тура голосования. После него выступает действующий президент Украины Петр Порошенко.

Предполагается, что дебаты на стадионе продлятся около двух часов.

Второй тур президентских выборов в Украине назначен на 21 апреля.-0-