Дед Мороз на тракторе "Беларус" приехал поздравить детей сотрудников AGROPANONKA

Фото посольства Беларуси в Сербии
Новости темы "Новый год"
6 января, Минск /Корр.БЕЛТА/. Детей сотрудников сербской компании AGROPANONKA приехал поздравить Дед Мороз на тракторе "Беларус". Об этом рассказали корреспонденту БЕЛТА в белорусском посольстве в Сербии.
Компания занимается сборкой, продажей и сервисным обслуживанием тракторов "Беларус" в Сербии. Для детей сотрудников на территории предприятия была организована новогодняя елка. Поздравить их и вручить подарки приехал Дед Мороз на тракторе "Беларус".
В мероприятиях, организованных компанией, принял участие посол Беларуси в Сербии Валерий Брылев. В ходе встречи с руководством фирмы были подведены итоги ее деятельности в 2020 году. Руководитель Драголюб Швоня отметил, что, несмотря на сложные условия, в отчетный период было собрано на 8% техники больше, чем в 2019 году.
Он заявил, что предприятие планирует освоить новое направление в сотрудничестве с Беларусью по закупке комплексных удобрений, производимых в республике. Во встрече также принимали участие потребители и продавцы белорусской сельхозтехники в регионе.-0-