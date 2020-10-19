Дефицит бюджета еврозоны в этом году увеличится в 10 раз

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совокупный дефицит бюджета 19 стран еврозоны увеличится в 2020 году в 10 раз по сравнению с предыдущим годом и достигнет 976 млрд евро, или 8,9% ВВП, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Рост дефицита бюджета обусловлен принятием чрезвычайных мер для противодействия кризису, спровоцированному пандемией COVID-19.

По информации Европейского центрального банка, предыдущий пик дефицита бюджета еврозоны пришелся на начало 2010 года, когда данный показатель вырос до 6,6% ВВП. Тогда это вызвало беспокойство у инвесторов и обострило финансовое положение в зоне евро.

В нынешней ситуации, по словам одного из ведущих экономистов компании UniCredit Марко Валли, у правительств нет другого выбора, кроме как продолжать тратить все, что необходимо, для поддержки экономики и уменьшения долгосрочного ущерба.

Как ранее заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, рецессия в еврозоне, вызванная пандемией, представляет собой угрозу для валютного союза. Спад становится еще более глубоким, чем ожидалось, и различия в экономическом развитии стран зоны евро становятся более существенными, констатировал он.

Между тем глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что преждевременная отмена финансовых пособий, одобренных правительствами стран ЕС на фоне пандемии коронавируса, может привести к еще более сложным последствиям на рынке труда. "Важно, чтобы системы бюджетной защиты, созданные правительствами во время этого кризиса, не отменялись преждевременно, - сказала она. - Самым серьезным последствием является потеря работы гражданами. Правительства еврозоны должны обратить на это пристальное внимание".

Основной сценарий развития событий, который прогнозирует ЕЦБ, подразумевает снижение ВВП еврозоны на 8% в текущем году. При этом учитывается возможное введение локальных и частичных ограничений. "Если ситуация ухудшится, это, конечно, омрачит наши прогнозы, которые мы еще будем пересматривать в декабре", - отметила Кристин Лагард. Она добавила, что для нее нынешний кризис стал полной неожиданностью, особенно его масштаб, что отличает его от финансового кризиса 2008 года, когда обеспокоенность присутствовала с лета 2007-го и наблюдалась напряженность на рынках. "На этот раз скорость и сила удара беспрецедентные", - подчеркнула глава ЕЦБ.-0-