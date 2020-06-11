Дефицит бюджета США преодолел установленный в 2009 году рекорд

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За восемь месяцев фискального года (начался 1 октября 2019-го) дефицит бюджета США достиг почти $1,9 трлн, следует из данных американского Минфина. Это наибольший показатель с 2009 года, когда размер дефицита вырос до $1,4 трлн, пишет РБК.

Только в мае, как следует из отчетности Минфина, бюджетный дефицит достиг почти $399 млрд. А в апреле этот показатель вообще составил $738 млрд.

С середины марта из-за коронавируса в США действовали ограничения на работу предприятий. На фоне пандемии в первом квартале этого года ВВП страны сократился почти на 5%, такого снижения не наблюдалось со времен глобального экономического кризиса 2008-2009 годов. В конце марта президент Дональд Трамп подписал закон о выделении рекордных $2 трлн для поддержки экономики. В середине мая палата представителей одобрила законопроект на $3 трлн.

Наравне с этим Федеральная резервная система США снизила ставки по федеральным фондам до 0-0,25%. ФРС пообещала держать ставку на околонулевом уровне, пока она не будет уверена, что "экономика перенесла последние события и движется к достижению целей максимальной занятости и ценовой стабильности". Накануне она решила не поднимать ставку выше заявленного уровня до конца 2022 года.

Некоторые штаты с середины апреля начали снимать ограничения на работу предприятий. Дональд Трамп 5 июня сообщил, что для США настало время снять карантинные меры. "Мы открываем страну", - заявил президент.-0-