Действие режима ЧП завершилось во всех регионах Казахстана

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Срок действия режима чрезвычайного положения, который был введен в регионах Казахстана в начале января на фоне беспорядков, завершился в полночь 19 января по местному времени (21.00 18 января по минскому), сообщает ТАСС.

Согласно заявлениям властей, сейчас конституционный порядок восстановлен по всей стране, однако антитеррористическая операция в отдельных регионах еще продолжается.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне набирающих обороты беспорядков и погромов подписал указы о введении режима ЧП в Мангистауской области и Алматы. В этот же день пресс-служба главы государства опубликовала документы о чрезвычайном положении и в остальных регионах Казахстана. Режим вводился до 00.00 19 января по местному времени. Кроме того, в этот период действовал комендантский час с 23.00 до 7.00.

По мере стабилизации ситуации 12 января ЧП было отменено в Западно-Казахстанской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях. Спустя два дня - 14 января - президент страны подписал указы о прекращении действия режима в Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Туркестанской, Акмолинской и Костанайской областях. На следующий день было решено отменить чрезвычайное положение в Актюбинской области.

Теперь ЧП автоматически перестало действовать в оставшихся 7 из 17 регионов, включая столицу и Алматы. Также отменяются комендантский час и другие временные ограничения.-0-