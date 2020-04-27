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27 апреля 2020, 13:15

Действие РНК-вакцины от коронавируса успешно проверили на мышах

Фото AP
Фото AP
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27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи из Имперского колледжа Лондона проверили действие своей РНК-вакцины на мышах, успешно вызвав иммунную реакцию у грызунов и обучив их клетки распознавать один из ключевых белков оболочки SARS-CoV-2. Результаты их опытов были опубликованы в статье в электронной библиотеке bioRxiv, сообщает ТАСС.

"Две инъекции вакцины заставили организм грызунов вырабатывать заметно больше антител, которые могут нейтрализовать SARS-CoV-2, чем это делает организм носителей вируса. В этом отношении РНК-вакцина значительно превзошла ее аналог на основе ДНК. Это очень полезно с практической точки зрения, так как для того, чтобы вводить РНК, не нужно создавать поры в клетках", - пишут ученые.

За последние месяцы ученые из США, Австралии, Китая и ряда других стран рассказали о начале испытаний различных типов вакцин от коронавируса нового типа. Часть из них проверяют на животных, другие - на добровольцах. Первые итоги подобных экспериментов, как ожидают ученые, станут известны примерно через 1,5 года, если методика тестирования вакцин не поменяется.

Многие из этих препаратов основаны на непроверенной технологии, согласно которой в человеческие клетки нужно вводить фрагменты РНК и заставлять их таким образом производить множество белков вируса. Медики работают и над классическими инактивированными и рекомбинантными вакцинами на основе ослабленных вирусных частиц и готовых фрагментов оболочки вируса. И в том, и в другом случае создавать подобные препараты и вводить их в массовое производство будет очень сложно, а гарантий их успеха пока нет.

Одну из первых экспериментальных вакцин на основе РНК разрабатывают ученые из Имперского колледжа Лондона (Великобритания) под руководством профессора Робина Шэттока. Эта вакцина представляет собой фрагмент РНК коронавируса, который управляет производством шиповидного белка (S-белка, или spike-белка) - ключевой части оболочки SARS-CoV-2. Именно этот белок помогает вирусу проникать в заражаемые клетки.

Ученые обработали эту часть генома вируса таким образом, что при попадании в клетку она начинает копировать саму себя. Дубликаты этого фрагмента заставляют клетку производить множество молекул шиповидного белка. Часть их попадает во внешнюю среду и играет роль раздражителя для иммунитета, в результате чего организм формирует сильную иммунную реакцию, то есть выделяет множество антител.

Для того чтобы вакцина могла выполнить эту задачу, биологи упаковали ее в специальную оболочку из жировых молекул. Она защищает РНК от атак иммунитета и позволяет ей проникать внутрь определенных типов человеческих и животных клеток. Работу препарата Робин Шэтток и его команда проверили на нескольких десятках мышей, в тела которых ученые вводили разные дозы вакцины.

Опыты показали, что даже минимальные количества РНК-вакцины заставляли организм грызуна вырабатывать большое количество антител, которые могут нейтрализовать коронавирус. Причем их количество повышалось вместе с дозой вакцины. Что интересно, доля и активность этих антител была заметно выше, чем у аналогичных молекул из крови пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию.

Как подчеркивают ученые, пока неизвестно, есть ли у этой вакцины какие-либо побочные эффекты, подобные тем, которые были зафиксированы во время испытаний прививок от атипичной пневмонии SARS, а также ряда других болезней. Если дальнейшие доклинические испытания докажут, что подобных эффектов нет, Шэтток и его коллеги планируют начать клинические испытания РНК-вакцины в самое ближайшее время.

Статью ученых не рецензировали независимые эксперты и редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей следует относиться осторожно.-0-

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