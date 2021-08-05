Действия Байдена в борьбе с пандемией одобряют лишь 53% американцев - опрос

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действия администрации президента США Джозефа Байдена в борьбе с пандемией COVID-19 одобряют лишь 53% американцев, негативно оценивают ее 40%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные результаты опроса общественного мнения, проведенного Квиннипэкским университетом.
В мае работу администрации США в этой сфере одобряли 65% участников аналогичного социологического исследования. Негативной точки зрения придерживались 30% респондентов.
"Почему президент Байден теряет поддержку американцев? В ситуации, когда невакцинированные становятся жертвой дельта-варианта коронавируса, оптимизм Белого дома, заявлявшего, что самое трудное - позади, выглядит преждевременным", - пояснил специалист университета по опросам общественного мнения Тим Мэллой.
В целом деятельность Джозефа Байдена одобряют 46% американцев, обратной точки зрения придерживаются 43%. Экономическую политику американского лидера поддерживают 43% опрошенных, негативно оценивают ее 48%. Внешнюю политику президента США одобряют 42% американцев, не одобряют 44%.-0-