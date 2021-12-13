Действиями Байдена по борьбе с инфляцией недовольны почти 70% американцев

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более двух третей жителей Америки (69%) недовольны тем, как президент Джо Байден справляется с инфляцией. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного телекомпанией ABC.

Положительную оценку действиям Байдена в этом направлении дали лишь 28% жителей страны. Действиями главы государства по борьбе с инфляцией не удовлетворены 94% сторонников Республиканской партии, 71% независимых избирателей и 54% голосующих за демократов.

Кроме того, 57% американцев недовольны мерами Джо Байдена, предпринимаемыми для восстановления экономики США в целом. Как отмечает ТАСС, за ноябрь потребительские цены в США выросли на 0,8%.

По данным опроса ABC, все меньше американцев поддерживают Байдена в том, как он справляется с растущим уровнем насилия в США. Поскольку в стране наблюдается исторический рост числа убийств, лишь 36% одобряют деятельность президента в этом направлении, еще в октябре его поддерживали 43%. Точно так же уровень поддержки мер Байдена по противодействию преступлениям с применением огнестрельного оружия опустился до 32%, с 39% в октябре.-0-