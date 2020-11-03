Действующий президент Кот-д'Ивуара переизбран на очередной срок

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий президент Кот-д'Ивуара 78-летний Алассан Уаттара победил на состоявшихся 31 октября выборах главы государства и переизбран на очередной срок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Независимую избирательную комиссию Кот-д'Ивуара.

"Алассан Уаттара получил 94,27% голосов избирателей", - заявил глава избиркома Эмиль Эбротье. Он добавил, что второго тура выборов не будет.

Нынешняя победа политика на выборах главы государства является третьей по счету.

В выборах участвовали еще три кандидата. В бюллетени для голосования были внесены независимый политик Куадио Конан Бертин, бывший президент страны Анри Конан Бедье и бывший премьер-министр Паскаль Аффи Н'Гессан.-0-