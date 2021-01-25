Действующий президент Португалии одерживает победу на выборах главы государства

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На президентских выборах в Португалии уже в первом туре уверенную победу одерживает нынешний лидер, правоцентрист Марселу Ребелу де Соуза. Его кандидатуру поддержали более 60% проголосовавших избирателей, сообщает Euronews.
Лидер крайне правой партии "Хватит", университетский профессор Андре Вентура получил порядка 12% голосов избирателей. Юрист и экс-дипломат Ана Гомеш, кандидат от социалистов, набрала около 11%.
Голосование на президентских выборах в Португалии состоялось 24 января. Эксперты сравнивали нынешние выборы с вотумом доверия государственной политике в условиях пандемии и спровоцированного ею кризиса. Португалия оказалась в числе стран, чья экономика особенно сильно пострадала от карантинных ограничений. Аналитики предупреждают, что это грозит серьезными социальными проблемами.-0-