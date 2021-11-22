Действующий президент Румен Радев побеждает во втором туре выборов в Болгарии

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22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий президент Болгарии Румен Радев побеждает во втором туре выборов главы государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на основании обработки 99,44% протоколов.
По данным, опубликованным на официальном сайте ЦИК, за Радева проголосовали 66,67% избирателей (1 532 412 человек). Второй претендент на высший государственный пост, ректор Софийского университета Анастас Герджиков, получает 31,85% голосов (732 035). Против всех высказались 1,48% избирателей (33 979).
Второй тур президентских выборов состоялся в Болгарии 21 ноября и прошел без серьезных нарушений. Подсчет голосов завершается.-0-