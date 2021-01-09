Дела более 50 участников нападения на Капитолий поступили в суды США

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральный суд округа Колумбия рассматривает обвинения в отношении 13 человек, участвовавших в нападении на Конгресс США 6 января 2021 года. Дела еще около 40 человек сейчас рассматривает Высший суд округа Колумбия. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию радиостанции "Голос Америки".

По информации Министерства юстиции США, обвинения включают в себя незаконное проникновение в Капитолий, в том числе с оружием, нарушение комендантского часа, и ряд других статей.

"Атака на здание Капитолия США была атакой на один из ключевых институтов нашей страны, - заявил и. о. прокурора США Майкл Шервин. - Наше ведомство в сотрудничестве с другими правоохранительными органами оперативно задействует все ресурсы для выявления, ареста и начала судебного преследования лиц, которые принимали участие в преступных действиях в здании Капитолия США".

В ФБР объявили награду в $ 50 тыс. за информацию о людях, пронесших взрывные устройства на территорию Конгресса США. В полиции Вашингтона объявили, что получили около 17 тыс. сообщений от граждан, считающих, что располагают информацией об участниках нападения на Капитолий.

Напомним, что 6 января Конгресс США должен был утвердить результаты голосования выборщиков, которые подтвердили победу Джо Байдена. Однако заседание пришлось прервать на несколько часов из-за протестов сторонников Дональда Трампа, которые ворвались в здание. В результате столкновений у Конгресса погибли пять человек. Были задержаны 52 участника беспорядков. После освобождения Капитолия от сторонников Трампа Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на президентских выборах.-0-