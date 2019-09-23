Дело РУСАДА рассмотрят по ускоренной процедуре

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по ускоренной процедуре, сообщает ТАСС.

Такое решение было принято сегодня на заседании исполкома WADA в Токио. Основанием являются несоответствия между базой LIMS, имеющейся в распоряжении WADA, и данными московской лаборатории, полученными в январе 2019 года. Российской стороне предложено в трехнедельный срок подготовить и предоставить в WADA объяснения этих несоответствий.

Как отмечается в заявлении международной организации, РУСАДА и Министерство спорта России получили копии отчетов WADA и независимых экспертов-криминалистов, в которых подробно рассматриваются найденные несоответствия. Как только будет получен ответ от российской стороны, WADA и независимые эксперты отчитаются перед комитетом по соответствию, чтобы он мог принять решение о вынесении рекомендаций исполкому WADA.

В настоящее время на основе данных московской лаборатории ведется расследование в отношении 47 российских спортсменов. При этом отмечается, что данные этих спортсменов не содержат несоответствий.

РУСАДА было лишено соответствия в ноябре 2015 года после допингового скандала в российской легкой атлетике. Организация была восстановлена в правах в сентябре прошлого года. При этом РУСАДА выдвинули ряд условий. Оно должно было предоставить WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые хранились в московской лаборатории. Россия предоставила WADA все необходимые сведения, однако в условиях говорилось, что требование будет считаться выполненным только в том случае, если подтвердится целостность базы данных. Сейчас в этом возникли сомнения, что заставляет WADA инициировать рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА международному кодексу.-0-