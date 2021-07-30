Дельта-штамм коронавируса могут распространять привитые люди - исследование

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Штамм дельта передается так же быстро, как и ветряная оспа и корь. Переносчиками этого штамма могут быть как невакцинированные, так и полностью привитые от коронавируса люди, сообщает CNN со ссылкой на внутренний документ Центров контроля и профилактики заболеваний США (CDC).

Как рассказала руководитель CDC доктор Рошель Валенски, это один из самых заразных вирусов, про который известно, что он такой же, как корь и ветряная оспа. Человек, инфицированный штаммом дельта, в среднем заражает восемь или девять человек.

Отмечается, что если вакцинированные люди заразятся COVID-19, то в их организме будет столько же вируса, сколько и у невакцинированных. Это означает, что они становятся носителями вируса, который распространяют среди окружающих. При этом люди, прошедшие вакцинацию, имеют в десять раз меньше шансов тяжелого течения болезни или смерти и втрое меньше рисков заразиться, чем невакцинированные.

Согласно отчету, привитые люди должны носить маску в целях безопасности.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, за последнюю неделю в США ежедневно в среднем регистрируется более 61,3 тыс. новых случаев заражения, это число выросло с 22 июня 2021 года, когда был зафиксирован минимум случаев - 11299.-0-