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В мире
29 июня 2021, 23:09

Демонстранты в Колумбии свалили статую Колумба

Фото AFP
Фото AFP

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Антиправительственные протестующие в Колумбии свергли статую Христофора Колумба в прибрежном городе Барранкилья. Такую информацию сообщает ВВС.

Фигура европейского исследователя, в честь которого названа Колумбия, была стащена с постамента веревками и разгромлена.

Демонстрация ознаменовала два месяца с момента начала общенационального протестного движения, призывающего к социальной реформе.

Активисты из числа коренных народов видят в Колумбе символ колониализма и угнетения.-0-

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