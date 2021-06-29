Демонстранты в Колумбии свалили статую Колумба

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Антиправительственные протестующие в Колумбии свергли статую Христофора Колумба в прибрежном городе Барранкилья. Такую информацию сообщает ВВС.

Фигура европейского исследователя, в честь которого названа Колумбия, была стащена с постамента веревками и разгромлена.

Демонстрация ознаменовала два месяца с момента начала общенационального протестного движения, призывающего к социальной реформе.

Активисты из числа коренных народов видят в Колумбе символ колониализма и угнетения.-0-