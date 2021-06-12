День рождения Королевы в Виндзоре отпраздновали парадом

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королева Великобритании Елизавета II отпраздновала сегодня свой официальный 95-й день рождения. Из-за пандемии COVID-19 скромная церемония второй год подряд проводится в Виндзорском замке, где монарх самоизолируется с ноября 2020 года, сообщает ТАСС.

На торжественной церемонии в честь Дня рождения Королевы, который отмечается во вторую субботу июня, Елизавету II сопровождал ее 85-летний двоюродный брат, герцог Кентский принц Эдвард.

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Мероприятие прошло во внутреннем дворе замка. По прибытии королева заняла свое место под белым тентом. Монарху отсалютовали гвардейцы первого батальона шотландской гвардии. Приветствие сопровождалось звуками государственного гимна "Боже, храни Королеву", который исполнил военный оркестр Королевской гвардейской дивизии. В этом году к нему присоединились шотландские гвардейцы, исполнявшие музыку на волынках.

Полк Королевской гвардейской дивизии промаршировал мимо королевы. После этого гвардейцы отдали салют монарху во второй раз. В военном параде с пешими гвардейцами в знаменитых на весь мир красных мундирах и черных медвежьих шапках также приняла участие Королевская конная артиллерия и полк дворцовой кавалерии.

Как и в прошлом году, празднество прошло в соответствии с принятыми правительством мерами дистанцирования.

Заключительной частью церемонии стал салют из 41 холостого залпа, произведенный гвардейцами конной артиллерии с восточной террасы Виндзорского замка.

Считается, что традицию отмечать два дня рождения монарха основал Георг II (1683-1760). Он появился на свет в ноябре и в 1748 году постановил, что публично его день рождения будет праздноваться летом, когда погода лучше. Традиция была сохранена, а Елизавета II, родившаяся 21 апреля 1926 года, при своей коронации 2 июня 1953 года избрала именно июнь месяцем празднования своего официального дня рождения.

В следующем году празднование дня рождения королевы будет совмещено с "платиновым", 70-летним юбилеем пребывания Елизаветы II на троне. Как заявили ранее в Букингемском дворце, послепандемийный праздничный парад в традиционном массовом формате пройдет в центре Лондона 2 июня 2022 года. В нем примут участие 1,4 тыс. военных из разных подразделений, 200 лошадей и 400 музыкантов.-0-

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