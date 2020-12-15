Денег не хватает даже на еду: в Украине медики требуют повысить зарплаты и грозят забастовкой

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители медицинской отрасли Украины массово отправляют видеообращения в СМИ и Telegram-каналы с требованием к властям выполнить обещания и поднять зарплаты. В случае отказа врачи грозят устроить национальную забастовку, сообщает УНН.

14 декабря медики начали национальный флешмоб #врятуйлікаря. На видео врачи говорят о своих низких зарплатах, при которых не хватает денег даже на еду, а также о том, что они устали от этой ситуации.

"Мой должностной оклад - 5385 гривен ($193). С такой зарплатой, как сейчас, мы прожить не можем. Мне очень хочется надеяться, что вы как народные депутаты будете заботиться о будущем нашей страны, о том, какой будет наша нация. Надеюсь на ваш ум, на ваше человечное отношение к медицинским работникам", - говорит в одном из видео врач детской противотуберкулезной больницы Владимир Кудимов.

Источники в украинских медассоциациях подтверждают, что если Верховная рада проголосует за бюджет, в котором будут проигнорированы интересы медиков, врачи выйдут на национальную забастовку.-0-