Депутат Европарламента: ситуация со свободой слова в странах ЕС вызывает все больше вопросов

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация со свободой слова в странах ЕС вызывает все больше вопросов - и не только у тех, кто выходит на протест, но и у европейских политиков. Об этом заявил хорватский политик Иван Вилибор Синчич во время дебатов в Европарламенте, сообщает телеканал "Беларусь 1".

Вопиющие случаи нарушения в ЕС фундаментальных основ демократии - свободы слова и собраний - стали предметом обсуждения в Европарламенте.

Иван Вилибор Синчич призвал обратить критический взгляд поборников гражданских свобод на себя: "Слушая сегодняшние дебаты, многие люди в Европе спросят себя: "А где моя свобода? Что насчет репрессий против нас в Европе? Что насчет людей, которые хотят быть свободными от обязательной вакцинации и получения сертификатов?" Мы говорим о протестах в Беларуси, прошедших год назад, но мы не видим протестов в наших собственных столицах. Пострадавший в протестах в Минске для нас важнее, чем истекающий кровью протестующий в Берлине или Париже. Если так будет продолжаться, то мы можем выбросить все наши конвенции и резолюции о правах".

Новостные ленты постоянно сообщают о десятках задержанных во время протестных акций в европейских странах. Против людей, вышедших выразить свое несогласие с антиковидными ограничениями, применяют физическую силу и спецсредства. На днях правозащитная организация Amnesty International опубликовала комментарий об изменении ситуации с гражданскими правами во Франции - государстве, которое считается одним из самых демократичных в мире. Как отметили авторы, несмотря на закрепление во множестве законодательных документов права на свободу мирных собраний, оно было серьезно ограничено после регистрации первых случаев заражения вирусом COVID-19 и до этого момента находится под угрозой.-0-