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07 октября 2021, 12:33

Депутат Рады: нынешняя власть ведет Украину к катастрофе, приближающаяся зима это покажет

Фото из социальных сетей
Фото из социальных сетей

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Зеленая" власть продолжает политику экономического кретинизма, которую вели все предыдущие власти. И она не просто плохая - она губительная, поскольку ведет страну к катастрофе, а приближающаяся зима это покажет. Такое мнение на телеканале "Украина 24" высказал депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Рабинович. Интервью опубликовано на официальном сайте ОПЗЖ.

"Сегодня власть находится в руках одной группы, и эта группа ведет нашу страну к неминуемой катастрофе. Я седьмой год слушаю этот экономический кретинизм, что, мол, Путин придет, что-то заберет. Порошенко-патриот это рассказывал, теперь Зеленский. А в это время наши европейские союзники - венгры - заключили контракт с Россией и снизили цену газа для населения. Скажите, если мы купим у России газ по $150-160, кого мы продадим? Кого предадим? Но нет, потому что к власти пришли такие же воры, как и были при Порошенко", - уверен народный депутат.

Вадим Рабинович настаивает: любая власть должна руководствоваться исключительно национальными интересами. "Национальные интересы - это покупать там, где дешевле, и продавать наш товар там, где дороже, - говорит депутат. - Можно рассказывать любые сказки, но люди будут нищие. И если Россия дает дешевый газ, то нужно брать. Власть же может покупать какие-то поезда и баржи непонятно в каком состоянии, убивая свою промышленность? Так что мешает власти покупать дешевле газ?"

На сегодняшний день страна имеет 74 млрд гривен долгов за коммунальные услуги, 42% доходов "непонятно за что" отдает иностранцам, в "Укрзализныце" и "Нафтогазе" сидят иностранные наблюдатели, бывшие так называемые журналисты-расследователи типа Сергея Лещенко. "И он - это еще одна причина, почему мы живем плохо. Ведь люди когда-то поверили этим "борцам" с коррупцией, которые сегодня, сидя в набсоветах и получая сотни тысяч, продают нашу страну за 30 сребреников", - отмечает депутат.

"С милым, конечно, и рай в шалаше, но это в теплых условиях. И вот после зимы мы поговорим…", - добавил Вадим Рабинович.

При этом политик подчеркнул, что не хочет майданов и революций - он очень хочет, чтобы отопительный сезон прошел спокойно, а страна снова процветала. "Я хочу, чтобы Украина жила достойно, чтобы она снова стала самой успешной страной, как это было на момент развала Советского Союза. Но каждый новый правитель, который обещал ее спасти, да "спасал" так, что людям уже есть нечего… Мы не в состоянии оплачивать непомерные тарифы, газ, оплачивать строительство зарытых в землю дорог", - с возмущением констатировал Вадим Рабинович.

В любом случае, продолжил сопредседатель партии ОПЗЖ, с такой политикой необходимо заканчивать, "мы больше не должны находиться в этом сумасшедшем доме".

"Верните людям то, что им положено, прекратите сумасшествие в экономике, прекратите войну, купите у русских газ по $160, снизьте тарифы в два раза и люди вам поаплодируют", - призвал Вадим Рабинович.-0-

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