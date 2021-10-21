Депутат Рады: ситуация в энергетической сфере угрожает суверенитету Украины

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость энергоресурсов стала непосильной для значительного числа украинских предприятий, они не в состоянии оплачивать коммунальные услуги. Часть предприятий могут просто закрыться, что обернется для Украины экономической катастрофой. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Черный, сообщается на официальном сайте партии.

Парламентарий подчеркнул, что сложившаяся ситуация в энергетической сфере угрожает и суверенитету Украины. "Повышение стоимости энергоносителей, которое происходит в мире в целом и в Украине в том числе, может поставить под угрозу не только экономику Украины, но и ее суверенитет. Есть информация, что большой процент предприятий, которые используют газ, не смогут платить 50 гривен за куб - по цене, которая уже сформирована. Если произойдет закрытие предприятий, то это будет экономическая катастрофа для Украины", - сказал народный депутат.

По словам Виктора Черного, бюджет на 2022 год, который приняла в первом чтении Верховная рада, усугубляет сложившуюся ситуацию, так как в нем не то что рост не заложен, его даже на "проседание" не хватит.

"Непонятно, какая экономическая ситуация будет в мире, потому что может начаться мировой кризис в следующем году, который затронет и Украину. Власть не имеет четкого экономического курса и реализует лишь те наставления, которые ставит перед нею внешнее управление, как она их называет - внешние партнеры. За все должна отвечать власть, потому что именно ее выбирает народ решать все вопросы. Ситуацию с ценами можно изменить, потому что в Украине есть газ собственной добычи, надо вводить чрезвычайное положение в энергетической сфере и этот газ, который добывается в Украине, дать населению по той цене, которая была", - убежден Виктор Черный.-0-