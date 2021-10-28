Депутат Рады: Украина находится в глубоком кризисе

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный депутат Верховной Рады Вадим Рабинович заявил, что Украина находится в глубоком кризисе. Страна сегодня стоит на пороге катастрофы, такое мнение он высказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Комментируя ситуацию с отоплением в стране, Вадим Рабинович отметил, что простой народ в Украине растерян, люди не знают, как переживут приближающиеся морозы.

"90% людей в панике и в ужасе, как они переживут это все. Мы идем к катастрофе семимильными шагами. У нас трагедия, трагедия с управлением, с экономическим кретинизмом, трагедия с теми, кто пришли и рассказывают, как все будет хорошо. Какой у них план, говорите? Да нет у них никакого плана! Люди уже чувствуют, что наступил, как говорят в Украине, "гаплык", все уже, терпение натягивается и натягивается", - отметил нардеп.

Вадим Рабинович также высказал недовольство по поводу экономической политики властей и "привилегированного" статуса Украины в Европе. "Нам все помогают. Давайте честно говорить, Украина сегодня "привилегированная" страна для Европы. Первое - нам разрешили вывозить свой лес, полностью его продавать и туда отправлять. Нам разрешили отправлять наших граждан в Польшу на клубнику, сейчас даже в Германию разрешили. Нам разрешили квалифицированных медицинских специалистов, особенно среднего образования, отправлять в Европу, а самим оставаться здесь с голой страной", - заявил политик.

Кроме того, депутат отметил, что нынешняя власть в Украине способна лишь на пустые обещания, а не реальные действия по восстановлению страны. "Что открыли? Уничтожено все на корню. Вы ничего не построили, ничего. Ни одной фабрики, ни одного завода. Вы уничтожаете и высасываете кровь из страны - вот что делает эта власть. Я с 2014 года слушаю бесконечные заявления о том, как хорошо мы будем жить послезавтра, но сегодня мы должны замерзать, умирать от голода, убивать свою страну, вывозить ее за границу, но мы хорошо будем жить завтра. Вы хорошо будете жить завтра! А мы останемся в разрушенной, убитой стране", - подчеркнул Вадим Рабинович.-0-