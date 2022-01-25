Депутат Рады: украинская медицина находится в плачевном состоянии

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинская медицина находится в плачевном состоянии. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил депутат Верховной рады Анатолий Бурмич, передает БЕЛТА.

"Это следствие той реформы, которую начал еще в свое время Порошенко. И продолжила гражданка США Ульяна Супрун, она уже не работает, но ее реформы идут дальше. С чем связаны эти реформы? В первую очередь с уничтожением специализированных больниц. Это касается, например, инфекционных или любых других профильных. Они это все обобщают, а профессионалы теряются. Зарплаты не платят, места сокращаются, - отметил украинский политик. - Деньги, которые должны были идти на медицину, на борьбу с COVID-19, где-то исчезают, а ревизионные органы это не проверяют".

Как отметил Анатолий Бурмич, такое положение дел - это стыдно и позорно. "Власть объявила сейчас, что она повысит врачам зарплату до $800 и $1 тыс. Но в бюджет эти деньги не заложены. Уходит средний и младший персонал. Им не выплачивают деньги, которые обещали за работу. Медицина, к сожалению, в плачевном состоянии", - заключил он.-0-