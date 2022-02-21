Депутат Рады: в Украине нарастает военный психоз и агрессия внутри общества

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине нарастает военный психоз и агрессия внутри общества. Об этом заявил сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Юрий Бойко, сообщается на официальной странице партии в Facebook.

"Власть довела страну и людей до неконтролируемого состояния. Многие пытаются покинуть Украину, выехать из городов. А все потому, что нет четкой государственной позиции. За две недели в Украине побывало около 10 лидеров разных государств, и всем им наша власть обещает разное. Кому-то говорит, что мы будем выполнять Минские соглашения. На следующий день - называет этот документ никчемным. А потом вовсе считает подписание "Минска" госизменой", - заявил Юрий Бойко.

По словам депутата, Минские соглашения остановили массовые трагедии и сохранили много жизней. "Нужно немедленно прекратить этот военно-политический психоз и взять четкий курс на выполнение Минских соглашений. Это единственный путь к миру. Люди сегодня ждут от парламента гарантий безопасности, но если "слуги" (члены правящей партии "Слуга народа". - Прим. БЕЛТА) не способны это обеспечить - пусть уходят, и украинцы выберут новую, ответственную власть", - заявил Юрий Бойко.-0-