Депутат Рады: в Украине врачей планируют переводить на полставки из-за нехватки денег в бюджете

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине медперсонал будут переводить на неполный рабочий день, поскольку бюджету страны на 2022 год не хватает более 12 млрд гривен (более $422 млн) на повышение зарплат медикам. Об этом заявил сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Юрий Бойко, сообщается на официальном сайте партии.

"Громкие обещания власти о повышении зарплат врачам и медперсоналу на практике оказались не более чем пиаром. В бюджете заложено недостаточно средств для этого и не хватает как минимум 12,2 млрд гривен", - заявил Юрий Бойко.

Чтобы скрыть это, по словам парламентария, власть планирует переводить медперсонал на неполные ставки. "На фоне новой волны пандемии и высокого дефицита медперсонала такой обман - это преступление. Необходимо срочно внести изменения в бюджет, чтобы медики получили обещанное в полном объеме. Ведь от них зависят жизни людей", - подчеркнул Юрий Бойко.

Депутат добавил, что реально повысить зарплаты медикам можно только увеличив финансирование медицины на уровне не ниже 5% ВВП.

"Несмотря на постоянные заявления власти о "рекордных" цифрах по увеличению финансирования медицины, продолжающиеся "реформаторские" эксперименты, власти лишь углубляют кризис в медицинской отрасли. Мы продолжим бороться, чтобы наши медики имели достойные зарплаты, а больницы были обеспечены всем необходимым для лечения людей", - резюмировал Юрий Бойко.-0-