Депутат Сейма назвал закрытие Первого балтийского канала в Латвии нарушением стандартов ЕС

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии аннулировать лицензию на вещание русскоязычного Первого балтийского канала (ПБК) в стране нарушает стандарты Евросоюза. Такое мнение высказал депутат Сейма (парламента) Борис Цилевич, представляющий отстаивающую интересы русскоязычных жителей Латвии социал-демократическую партию "Согласие", сообщает ТАСС.

"В прошлом году, когда возникла необходимость быстро распространить информацию о пандемии, НСЭСМИ попросил ПБК включить в свои программы новости, подготовленные общественным Латвийским телевидением. Это значительно увеличило аудиторию этих новостей и помогло многим людям получить жизненно важную информацию, спасло немало жизней. Сейчас, когда ситуация намного хуже и сложнее, тот же самый совет принимает решение о лишении лицензии ПБК, то есть о закрытии последнего латвийского канала, вещающего на русском языке. В то самое время, когда даже в правительстве признают катастрофический провал коммуникации с жителями", - говорится в заявлении депутата, обнародованном на странице "Согласия" в Facebook.

По словам Цилевича, такое решение противоречит всем стандартам ЕС. "Международные стандарты предусматривают, что люди, говорящие на разных языках, имеют право использовать источники информации и СМИ на разных языках по своему выбору. Свобода слова включает в себя не только право распространять информацию и идеи, но и свободу выбора формы такого распространения, включая язык. Эти стандарты основаны не только на каких-то идеалистических соображениях, но и на чисто практических: человек имеет право выбирать источники информации, и только информированный человек может ответственно вести себя по отношению к другим членам общества", - указывает парламентарий.

"Нарушение этих принципов, попытки искоренить традиционную многоязычность Латвии не только ограничивают права людей, говорящих на разных языках, но и подрывают демократические основы и жизнеспособность самого общества. Национализм всегда вреден и опасен, в том числе и для тех людей, кого националисты вроде как пытаются защищать и поддерживать. И нынешняя ситуация это еще раз показывает", - подчеркивает политик.

Латвийский телеканал ПБК создан для вещания российского Первого канала в странах Балтии. НСЭСМИ 21 октября сообщил, что аннулировал лицензию на вещание ПБК. Такое решение регулятор обосновал тем, что в течение года в деятельности ПБК было выявлено три существенных нарушения закона об электронных СМИ.-0-