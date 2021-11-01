Депутат Верховной рады обвинил Литву и Молдову в предательстве Украины

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Литвы и Молдовы предают Украину, покупая энергоресурсы у России. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович. Соответствующий пост парламентарий разместил на своей странице в Facebook, сообщает портал RuBaltic.Ru.

"Молдова и Литва, кстати, просто сбежали с этого бала и предали Украину. Первая заключила договор на пять лет с "Газпромом" сразу после того, как Украина подарила ей 1 млн кубов газа, а вторая купила электроэнергию из России, хотя до этого призывала не делать этого самой Украине", - написал депутат.

Вадим Рабинович также отметил, что цены на электричество в Украине возросли на 25% из-за "отказа России от поставок угля и электричества".

Ранее депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Андрей Герус заявил, что Литва, призывавшая Украину отказаться от импорта электроэнергии с Белорусской АЭС, сама резко увеличила потребление электричества с этой станции. "Хотя по документам это оформлялось как импорт через Латвию, но физически в Литву заходила электроэнергия из Беларуси - все это видели и это понимали, а министр энергетики Литвы признавал публично, что Литва потребляет электроэнергию с Белорусской АЭС", - заявлял Андрей Герус.-0-