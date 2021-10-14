Депутат Верховной рады: Украине придется обращаться в Беларусь для закупки электроэнергии

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Есть все основания ожидать, что Украина в январе будет обращаться в Беларусь с просьбой о покупке электроэнергии. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко в эфире украинского телеканала "Наш".

"Министр уверял неделю назад, что нам не надо будет в Беларусь обращаться. Вместо этого специалисты, с которыми я общаюсь, анализируют наличие угля, оно рекордно минимальное сегодня на складах, и то, что не будет хватать электроэнергии, говорят на 99%", - сказал Алексей Кучеренко.

По его словам, сейчас существует большая вероятность, что Украине придется обращаться в Беларусь для закупки электроэнергии. "Чтобы предотвратить отключения, надо будет вводить графики, ограничения… Есть все основания ожидать, что надо будет обращаться в Беларусь в январе. Будут тяжелые переговоры", - добавил народный депутат.

В конце сентября Национальная комиссия Украины, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, продлила запрет импорта электроэнергии из Беларуси и России в Украину до 1 ноября 2021 года.-0-