Депутат Верховной рады заявил о худшей за последние 10 лет демографической ситуации в Украине

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Демографическая ситуация в Украине стала худшей за последние десять лет. Об этом заявил народный депутат Верховной рады, член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергей Левочкин, комментируя последние данные Госстата, сообщается на сайте политика.

"Демографическая ситуация в Украине не была благополучной все 30 лет независимости, однако показатели 2021 года, судя по всему, будут худшими за последнее десятилетие. Причем тенденция к существенному ухудшению ситуации проявилась еще в прошлом году, а в нынешнем она закрепилась", - заявил Сергей Левочкин.

Политик сообщил, что, согласно официальным данным, за восемь месяцев 2021 года в стране родилась 181 тыс. детей, что на 6% ниже аналогичного периода прошлого года. И это при том, что в 2020 году было зафиксировано самое низкое число рожденных за год детей за все второе десятилетие XXI века.

"Но ситуация со смертностью еще хуже: в нынешнем году число умерших за первые 8 месяцев выросло на 16% по сравнению с тем же периодом 2020. Эти данные - лучшее доказательство неправильной экономической и социальной политики власти", - считает народный депутат.

Он высказал мнение, что падение показателей рождаемости - следствие как отсутствия экономического оптимизма, так и слабой социальной поддержки потенциальных родителей, в то время как высокие показатели смертности обусловлены низким уровнем жизни и низким качеством медицины.

"Именно поэтому предложения нашей фракции к проекту госбюджета-2022 направлены в первую очередь на усиление социальной защиты, повышение финансирования медицины и усиление поддержки экономики. Без изменений по этим трем направлениям наша страна не будет иметь будущего", - резюмировал Сергей Левочкин.

По официальным данным Государственной службы статистики, за 2020 год население страны сократилось на 314 062 человека. Численность населения в Украине, по оценке на 1 января 2021 года, составила 41,5 млн человек. В 1991 году после обретения независимости население страны составляло более 51,5 млн.-0-