Депутат Верховной рады: Запад начал против Украины экономическую войну

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решения стран Запада о вывозе дипломатов из Украины, прекращение воздушного сообщения - все это приведет к остановке украинской экономики. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Верховной рады Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Рабинович.

"Война началась. Но ведет ее с Украиной именно Запад. Все то, что сейчас делают в отношении нашей страны западные партнеры - рекомендация покинуть Украину своим гражданам, вывоз дипломатов, уход инвесторов, прекращение воздушного сообщения, - это равно мощнейшим санкциям", - написал Вадим Рабинович.

По его словам, данные меры могут остановить экономику Украины. "Со следующей недели наша экономика может просто остановиться", - заявил депутат.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном "вторжении" России в Украину. Ряд стран, посольства которых расположены в Украине, сообщили об эвакуации своих сотрудников из страны или о том, что рассматривают такую возможность.

По данным украинского издания "Страна", пул крупнейших международных страховых компаний сегодня готовится объявить о том, что не будет покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах над Украиной. Отсутствие гарантий по страхованию означает, что авиаперевозки в Украине могут полностью остановиться. Это фактически блокада - самолеты не смогут ни влетать в Украину, ни вылетать из нее. Некоторые авиакомпании, не дожидаясь решения страховых компаний, уже отменили авиасообщение с Украиной.-0-