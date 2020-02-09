Десять боевиков уничтожены при авиаударе в Афганистане

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере десять боевиков движения "Талибан" были уничтожены в результате ночного авиаудара в провинции Кунар на востоке Афганистана. Об этом сегодня заявили в Министерстве обороны страны, сообщает Синьхуа.

"Авиаудар был нанесен в районе Чаукай в провинции Кунар, его целями были позиции неприятеля, в результате чего были уничтожены десять боевиков движения "Талибан", - сообщило оборонное ведомство. Не уточняется, кем был осуществлен данный удар - ВВС Афганистана или силами коалиции во главе с НАТО.

Движение "Талибан" пока не прокомментировало это сообщение.-0-